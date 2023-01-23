Халимона уволят с должности в "Слуге народа" после расследования СМИ об элитном доме
Источник:Давид Арохамия
Журналисты выяснили, что нардеп от "Слуги народа" Павел Халимон приобрел дом в центре Киева в несколько раз дешевле рыночной цены. За это народного избранника уволят с должности заместителя председателя фракции.
Этот поступок противоречит ценностям партии и представлению, чем во время войны должен заниматься народный депутат. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
К теме "Слуга народа" приобрел дом в центре Киева в разы дешевле рыночной цены, - СМИ
За это Павел Халимон будет уволен с должности заместителя председателя нашей фракции,
– подчеркнул Арахамия.
Он обратил внимание и на другие формы ответственности, поэтому призвал правоохранительные органы приступить к расследованию и дать юридическую оценку. Если Халимон нарушил закон, он будет нести наказание.