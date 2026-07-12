Подробности о шейхе и его роли в жизни Катара сообщают информационное агентство Reuters, а также местное СМИ Al Jazeera, к созданию которого присоединился сам шейх.

Чем известен Хамад бин Халифа Аль Тани?

Шейх Хамад возглавлял Катар с 1995 по 2013 год и считается одним из главных создателей современного государства. Именно при его правлении страна пережила стремительный экономический рост, масштабную модернизацию и значительно укрепила свои позиции на международной арене.

За годы его руководства Катар стал мировым лидером по экспорту сжиженного природного газа, активно инвестировал в международные проекты и расширил сотрудничество со многими государствами. Его политика способствовала росту влияния Дохи на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азии.

Одним из самых известных решений шейха стало основание в 1996 году телеканала Al Jazeera, который впоследствии превратился в одну из самых влиятельных мировых медиасетей.

Руководство телеканала назвало покойного эмира человеком, заложившим фундамент независимой журналистики в регионе и сделавшим свободу слова одним из ключевых принципов развития СМИ.

Также при его правлении Катар принял первую постоянную конституцию, а женщины получили право участвовать в муниципальных выборах в качестве избирателей и кандидатов.

Шейх отличился и в сфере развития и популяризации спорта. В 2010 году Катар получил право на проведение чемпионата мира по футболу, который состоялся в 2022 году.

В 2013 году шейх Хамад добровольно передал власть своему сыну Тамиму бин Хамаду Аль Тани, что стало редким случаем для монархий Персидского залива.

После известия о смерти бывшего эмира соболезнования выразили лидеры ряда государств, в частности президенты Египта, Пакистана и Объединенных Арабских Эмиратов. Они отметили его весомый вклад в развитие Катара, укрепление регионального сотрудничества и поддержание международного диалога.

Отметим, что в настоящее время Катар действительно остается одним из важных игроков на международной арене. С момента обострения ситуации на Ближнем Востоке о сотрудничестве с Катаром сообщал и Владимир Зеленский, который посетил эту страну.

В марте 2026 года стороны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны сроком на 10 лет. Документ охватывает взаимодействие в области развития оборонно-промышленного комплекса, систем противовоздушной обороны, киберзащиты и реализации совместных проектов.