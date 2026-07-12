Подробиці про шейха та його роль у житті Катару повідомляють інформаційна агенція Reuters, а також місцеве медіа Al Jazeera, до заснування якого долучився сам шейх.

Чим відомий Хамад бін Халіфа Аль Тані?

Шейх Хамад очолював Катар з 1995 до 2013 року та вважається одним із головних творців сучасної держави. Саме за його правління країна пережила стрімке економічне зростання, масштабну модернізацію та значно посилила свої позиції на міжнародній арені.

За роки його керівництва Катар став світовим лідером з експорту скрапленого природного газу, активно інвестував у міжнародні проєкти та розширив співпрацю з багатьма державами. Його політика сприяла зростанню впливу Дохи на Близькому Сході, у Північній Африці та Азії.

Одним із найвідоміших рішень шейха стало заснування у 1996 році телеканалу Al Jazeera, який згодом перетворився на одну з найвпливовіших світових медіамереж.

Керівництво телеканалу назвало покійного еміра людиною, яка заклала фундамент незалежної журналістики в регіоні та зробила свободу слова одним із ключових принципів розвитку медіа.

Також за його правління Катар ухвалив першу постійну конституцію, а жінки отримали право брати участь у муніципальних виборах як виборці та кандидатки.

Відзначився шейх і в галузі поширення й популяризації спорту. У 2010 році Катар здобув право на проведення чемпіонату світу з футболу, який відбувся у 2022 році.

У 2013 році шейх Хамад добровільно передав владу своєму синові Таміму бін Хамаду Аль Тані, що стало рідкісним випадком для монархій Перської затоки.

Після звістки про смерть колишнього еміра співчуття висловили лідери низки держав, зокрема президенти Єгипту, Пакистану та Об'єднаних Арабських Еміратів. Вони відзначили його вагомий внесок у розвиток Катару, зміцнення регіональної співпраці та підтримання міжнародного діалогу.

Зауважимо, нині Катар дійсно залишається одним із важливих гравців на міжнародній арені. З моменту загострення ситуації на Близькому Сході про співпрацю з Катаром повідомляв і Володимир Зеленський, який відвідав країну.

У березні 2026-го сторони підписали міжурядову угоду про співпрацю у сфері оборони строком на 10 років. Документ охоплює взаємодію в розвитку оборонно-промислового комплексу, систем протиповітряної оборони, кіберзахисту та реалізації спільних проєктів.