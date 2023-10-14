ХАМАС похвалил Россию и Путина за "мирные" усилия
Источник:CNN
Палестинское террористическое движение ХАМАС приветствовало позицию российского диктатора Владимира Путина и "неутомимые усилия России" в контексте прекращения войны с Израилем.
В заявлении боевиков ХАМАС говорится, что их группировка ценит позицию Путина относительно "сионистской агрессии против нашего народа". А также его осуждение осады Газа и прекращение поставок гуманитарной помощи и "нападений на безопасное гражданское население".
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Что этому предшествовало
Издание отметило, что 11 октября российский президент призвал Израиль и ХАМАС "минимизировать или свести к нулю" жертвы среди гражданского населения, а 13 октября с такими же призывами выступило российское МИД.
Эти "мирные" сообщения появились в то время, когда Россия продолжает вести войну против Украины и находится под следствием Международного уголовного суда за преступления против человечности.
"Это дело включает, среди прочего, обвинения в нацеленности на гражданское население, добавляет американское", – добавляет СМИ.
Цинизм России
В дополнение к комментариям Путина 13 октября посол России в ООН Василий Небензя распространил резолюцию с призывом к прекращению огня.
Эти мирные призывы – это верх цинизма от страны, которая сама ведет войну против мирного населения и фактически каждый день атакует украинские города ракетами и дронами.
Что происходит в Израиле: последние новости
- 13 октября палестинцы начали эвакуацию с севера сектора Газа. Люди идут на юг даже пешком.
- В ЦАХАЛ сообщали, что они уже совершили рейды на территории Сектора Газы – искали заложников и уничтожали террористов и их оружие.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился в Израиль с призывом предотвратить гуманитарную катастрофу в Секторе Газы.