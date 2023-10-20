ХАМАС и Путин – разные угрозы, но много общего, – Байден в обращении к нации

В ночь на 20 октября по киевскому времени Джо Байден обратился к нации. В своем выступлении он сравнил боевиков ХАМАС и Путина и объяснил американцам, почему необходимо поддерживать Украину и Израиль.

Джа Байден сравнил методы боевиков ХАМАС и русских военных. Он подчеркнул, что за время полномасштабного вторжения мы увидели, как украинцы подвергаются пыткам, как захватчики похищают тысячи наших детей. Последнее стало причиной ордера на арест Путина, который в марте выдал МУС.

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Байден объяснил важность поддержки Украины

ХАМАС и Путин – разные угрозы, но имеют много общего. Оба хотят уничтожить соседние демократии. ХАМАС объявил своей целью уничтожить Израиль и убивать израильтян. ХАМАС не представляет арабов. Они используют невинных людей как человеческий щит для защиты террористов. Тем временем Путин отказывает Украине в праве на государственность. Он утверждает, что Советский Союз создал Украину и две недели назад всему миру сказал: "Если бы Соединенные Штаты и другие прекратили помощь Украине, то Украине осталась бы неделя на жизнь", но мы этого не сделаем,

– подчеркнул он.

Американский президент объяснил нации, почему важно поддерживать Украину и Израиль в противостоянии агрессорам. Прежде всего, успех Украины и Израиля важен для национальной безопасности США, подчеркнул Джо Байден. Он добавил, что диктаторы продолжают совершать преступления, когда не платят за то, что совершили.

Глава американского государства подчеркнул, что аппетит Путина не уменьшается. Джо Байден отметил, что президент России "хочет напоминать Польше, что она получила подарок от России… Эстония, Латвия и Литва были балтийскими провинциями России". В то же время, президент США подчеркнул, что в Европе мир длится уже 75 лет и добавил, что не хочет, чтобы американские военные воевали в России или против России.

Мы в Европе. Наши союзники и особенно наши противники следят за тем, как мы реагируем на события в Украине. Если Путин заберет Украину и ее независимость, риск конфликта и хаоса распространится на другие континенты. Тихоокеанский бассейн, Ближний Восток особенно. Иран поддерживает Россию в Украине и одновременно поддерживает ХАМАС. И мы от них тоже будем требовать ответственности,

– подчеркнул Байден.

Джо Байден подчеркнул, что если США уйдут с Ближнего Востока или вернутся спиной в Израиль или Украину, "оно того не стоит". Именно поэтому он заявил, что на следующий день отправит в конгресс запрос на финансирование помощи нашим критическим партнерам, в том числе Украине и Израилю. Джо Байден подчеркнул, что это разумные инвестиции и что дивиденды от них будут служить следующим поколениям американцев.