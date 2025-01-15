Байден подтвердил соглашение между ХАМАС и Израилем: что будет предусматривать его вторая фаза

Президент США Джо Байден подтвердил достижение соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. В частности он отметил, что в этом также есть заслуга американской дипломатии.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Байден также призвал помнить о жертвах террористических нападений ХАМАС в октябре 2023 года.

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Что известно о соглашении между ХАМАС и Израилем

Американский президент заявил, что соглашение между Израилем и ХАМАС будет способствовать остановке боевых действий в Газе, увеличению гуманитарной помощи для палестинского гражданского населения и освобождению заложников, которые были в заключении более 15 месяцев.

Это результат не только чрезвычайного давления, который оказывался на ХАМАС, и изменения регионального баланса после прекращения огня в Ливане и ослабления Ирана, но и настойчивой и кропотливой американской дипломатии,

– добавил он.

Байден также подчеркнул важность не забывать о жертвах нападения террористов ХАМАС в октябре 2023 года и о многих невинных лицах, погибших во время войны, начавшейся после этого.

Когда может начаться второй этап соглашения

В CNN со ссылкой на Байдена рассказали, что переговоры выйдут за пределы временного прекращения огня и перейдут к второму этапу соглашения, который может включать "постоянное прекращение войны".

В течение следующих шести недель Израиль будет вести переговоры о необходимых договоренностях для перехода ко второму этапу, предусматривающий постоянное прекращение войны. Позвольте мне сказать это еще раз: постоянное прекращение войны,

– сказал Байден.

Он поделился, что есть несколько деталей, которые нужно согласовать, что перейти ко второму этапу. В то же время в соглашении указано, что в случае, если переговоры продлятся более шести недель, прекращение огня продлится столько, сколько продлятся переговоры.

Байден также подтвердил, что "американцы будут частью освобождения заложников на первом этапе". Согласно договору ХАМАС должен освободить 33 заложника, которых захватили в Израиле во время атаки 7 октября 2023 года.

В обмен Израиль освободит сотни палестинских заключенных. Байден отметил, что палестинцы смогут вернуться в свои районы во всех частях Газы.

Байден отметил, что на потенциальном третьем этапе соглашения будет осуществлено возвращение тел всех погибших заложников их семьям, а также начнется большой план восстановления Газы.