ХАМАС устроил хаос во время освобождения заложников, реакция Израиля была жестокой
30 января Израиль и ХАМАС начали новый обмен заложниками. Но его быстро прекратили. Израиль должен был отдать 110 палестинских заключенных.
Детали передает 24 Канал со ссылкой на The Times Of Israel. Около 12-ти по Киеву стало известно, что террористы освободили жительницу кибуца Нир Оз Арбель Егуд, военнослужащую Агам Бергер и жителя кибуца Нир Оз Гади Мозеса. Хамасовцы убили родных Егуд и Мозеса.
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Почему Израиль прекратил обмен заложниками
Это произошло в знак протеста против хаоса, которым сопровождалось освобождение Егуд, Мозеса и граждан Таиланда.
Channel 12 объяснил ситуацию так: во время передачи заключенных ХАМАС демонстрировал силу. В частности, жители Газы стояли на дверях транспортных средств, окружали заложников, фотографировали их и кричали.
Жители Газы окружили машины Красного Креста с израильскими заложниками / Скриншоты 24 Канала
Палестинские заложники уже были в автобусах и ждали возвращения, но поступила директива о прекращении обмена. Израильская сторона ссылается на кадры с Арбель Егуд, где видно страх на ее лице, и требует от посредников, чтобы такое не повторилось.
ХАМАС возвращает Арбель Егуд и Адам Бергер / Фото с сайтов Channel 12, Daily Mail
Официальные лица Израиля об обмене заложниками
Нетаньяху заявил, что кровь падет на головы тех, кто осмелится нанести вред похищенным израильтянам.
Я очень строго смотрю на шокирующие сцены во время освобождения наших похищенных. Это еще одно доказательство невероятной жестокости террористической организации ХАМАС. Я требую от посредников убедиться, что подобные угрозы больше не повторятся, и гарантировать безопасность наших похищенных,
– сказал он.
Министр финансов Бецалель Смотрич назвал жителей Газы кровожадными хищными зверями, полными ужасной ненависти к Израилю.
"Если мы не уничтожим их, они будут продолжать угрожать и уничтожать нас", – убежден он.
Похожим образом высказался член Кнессета Авигдор Либерман.
Фотографии, которые сейчас есть в Газе, доказывают, что после возвращения всех похищенных в свои дома мы должны раз и навсегда попрощаться с Газой.
А президент Государства Израиль Ицхак Герцог написал: "Сцены моментов ужаса во время передачи заложников в Красный Крест были нервными и невыносимыми".
В Тель-Авиве считают, что ХАМАС пересек красную линию. А потому приказали отложить освобождение палестинских заключенных, которых должны были отдать 30 января. Такая директива действует до тех пор, пока не будет гарантирован безопасный выход израильских заложников.