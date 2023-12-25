Ранее боевики ХАМАС обвинили ЦАХАЛ в ударе по больнице в Секторе Газа. Впрочем, Армия обороны Израиля впоследствии опубликовала доказательства, что инцидент возник из-за неудачного запуска ракеты террористами из "Исламского джихада".

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Что произошло в лагере

На видео, опубликованном палестинским Красным Полумесяцем, видно, как несколько раненых из лагеря забирают у скорой помощи. Представитель министерства Ашраф Аль-Кидра в соцсетях на странице министерства написал, что происходящее в лагере – это массовое убийство, которое происходит на переполненной площади, где живут люди.

В ответ на вопросы журналистов Армия обороны Израиля заявила, что получила уведомление об инциденте в лагере. В настоящее время ЦАХАЛ выясняет детали по ситуации.

Несмотря на вызовы, которые создают террористы ХАМАС, действующие в гражданских районах Сектора Газа, ЦАХАЛ соблюдает нормы международного права, в том числе принимает возможные меры для минимизации ущерба гражданскому населению,

– отметила Армия обороны Израиля.

ЦАХАЛ также утверждает, что ХАМАС скрывает террористическую инфраструктуру в гражданских учреждениях в Секторе Газа, в которые входят лагеря беженцев и больницы.

В настоящее время известно о меньшей мере 70 погибших беженцах.

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