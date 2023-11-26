ХАМАС освободил новую группу заложников из 17 человек: среди них много детей

Террористы ХАМАС освободили 17 заложников. Большинство из них являются израильтянами, однако среди освобожденных есть и иностранцы.

Согласно информации, предоставленной военным Красным Крестом, ХАМАС освободил 17 заложников. Об этом заявили в Армии обороны Израиля.

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Что известно о людях, которых освободил ХАМАС

В ЦАХАЛ заявили, что среди освобожденных заложников – 14 граждан Израиля и три иностранных гражданина. Впоследствии израильская сторона уточнила, что иностранцы – граждане Таиланда.

Списки освобожденных заложников

Авигайль Идан, 4 года – ее родители были убиты 7 октября, она была похищена вместе со своими соседями из Кфар-Азы.

Агар Бродец, 40 лет, и его дети Офри (10 лет), Юваль (9 лет) и Ория (4 года) были взяты в плен из Кфар-Азы, пока их муж и отец Авихай отбивался от террористов.

Чен Альмог Гольдштейн, 48 лет, и Агам (17 лет), Гал (11 лет) и Таль (9 лет) – были похищены из Кфар-Азы. Муж женщины и ее дочь Ям были убиты в результате нападения.

Альма Авраам, 84 года – ее взяли в заложники из Нахаль-Оз.

Авива Сигел, 64 года, уроженка Южной Африки. Она попала в плен из Кфар-Азы вместе со своим мужем, гражданином США Китом Сигелом, который, как полагают, все еще находится в Газе.

Сестры Элла и Дафна Эльяким (8 и 15 лет) – взяты в плен с Нахаль-Оз после того, как были убиты их отец Ноам, его подруга Дикла и ее сын Томер. Мама Мааян Зин была лицом общественной борьбы за их возвращение.

Рони Кривой, 25 лет – гражданин России и Израиля, который работал на музыкальном фестивале Supernova, когда его похитили.



Освобожденные заложники / фото The Times of Israel

Одного человека эвакуировали в больницу вертолетом

Известно, что 12 заложников Красный Крест передал спецназу и сотрудникам службы безопасности Шин Бет возле пограничного забора в центральной части Сектора Газа. Этих людей доставят на авиабазу Хацерим для первичного медицинского осмотра. Также там они смогут связаться со своими семьями. Впоследствии их доставят в больницы для воссоединения с родственниками.

Еще одного заложника доставили вертолетом прямо в больницу.

Взамен остальных четырех заложников доставили на египетский пограничный переход Рафах, откуда их довезут в Израиль.

Отметим, что до этого, 25 ноября, ХАМАС тоже отпустили группу заложников из 17 человек. Из них 13 израильтян и четверо граждан Таиланда. Известно, что освобожденных людей Красный Крест передал Египту.