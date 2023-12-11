По словам министра, ранее ХАМАС считался "непобедимым". Однако Армия обороны Израиля доказала миру обратное, начав операцию в секторе Газа после нападения палестинских боевиков.
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Галант рассказал о ситуации с ХАМАС
Израильский министр обороны рассказал, что ЦАХАЛ окружил последние ячейки ХАМАС в городе Джабалии в Секторе Газы и районе Шеджаи в городе Газа.
Батальоны, считавшиеся непобедимыми, годами готовившиеся к борьбе с нами, находятся на грани уничтожения,
– отметил Галант.
Министр также сообщил, что ЦАХАЛ также стал свидетелями капитуляции многих боевиков ХАМАС за последние несколько дней. По его словам, это проливает свет на текущую ситуацию с террористической организацией.
Кроме того, Галант подчеркнул, что среди задержанных ЦАХАЛ пленных есть террористы, причастные к штурму израильских поселений, который произошел 7 октября.
Напоследок министр обороны Израиля обратился к лидеру ХАМАС Яхьи Синвару, говоря, что его судьба, как и "любого другого старшего командира ХАМАС, одинакова: сдаться или умереть". Третьего варианта нет.
Боевики ХАМАС массово сдаются в плен израильтянам
- Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари рассказал, что 9 декабря большое количество боевиков группировки ХАМАС сдались в плен Израилю. Это произошло в Шеджае и Джабалии.
- Благодаря этим боевикам израильтяне узнали информацию, необходимую для дальнейшего ведения боевых действий. Кроме того, пленные "хамасовцы" передали ЦАХАЛ свое оружие и снаряжение.
- Израильские издания также сообщали, что лидер ХАМАС Яхья Синвар сбежал с севера Газы на юг. Он скрылся в гуманитарном конвое. До этого он находился в своем бункере, окруженном израильскими военными.
- В то же время, официальная израильская сторона считает, что лидер боевиков Синвар все еще находится в Хан-Юнисе. В частности, он сидит в одном из туннелей, пролегающем под городом.