За словами міністра, раніше ХАМАС вважався "непереможним". Однак Армія оборони Ізраїлю довела світові зворотне, почавши операцію у Секторі Гази після нападу палестинських бойовиків.
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Ґалант розповів про ситуацію з ХАМАС
Ізраїльський міністр оборони розповів, що ЦАХАЛ оточив останні осередки ХАМАС у місті Джабалії у Секторі Гази та районі Шеджаї у місті Газа.
Батальйони, які вважалися непереможними, які роками готувалися до боротьби з нами, перебувають на межі знищення,
– відзначив Ґалант.
Міністр також повідомив, що ЦАХАЛ. також став свідками капітуляції багатьох бойовиків ХАМАС за останні кілька днів. За його словами, це проливає світло на поточну ситуацію з терористичною організацією.
Крім того, Ґалант підкреслив, що серед полонених, яких затримала ЦАХАЛ, є терористи, причетні до штурму ізраїльських поселень, який стався 7 жовтня.
Наостанок міністр оборони Ізраїлю звернувся до лідера ХАМАС Яхьї Сінвара, кажучи, що його доля, як і "будь-якого іншого старшого командира ХАМАС, однакова: здатися або померти". Третього варіанту немає.
Бойовики ХАМАС масово здаються у полон ізраїльтянам
- Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі розповів, що 9 грудня велика кількість бойовиків угруповання ХАМАС здалися у полон Ізраїлю. Це сталося у Шеджаї та Джабалії.
- Завдяки цим бойовикам ізраїльтяни дізналися інформацію необхідну для подальшого ведення бойових дій. Крім того, полонені "хамасівці" передали ЦАХАЛ свою зброю і спорядження.
- Ізраїльські видання також повідомляли, що лідер ХАМАС Яхья Сінвар втік з півночі Гази на південь. Він заховався в гуманітарному конвої. До цього він перебував у своєму бункері, який оточили ізраїльські військові.
- Водночас офіційна ізраїльська сторона вважає, що лідер бойовиків Сінвар все ще перебуває в Хан-Юнісі. Зокрема, він сидить в одному з тунелів, який пролягає під містом.