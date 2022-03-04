Хандер призвал американские компании прекратить все операции в России

Глава торговой палаты США в Украине Энди Хандер требует прекратить любое сотрудничество с Россией. Он отметил, что это страна, убивающая невинных женщин и детей.

Хандер также призвал транснациональные не сотрудничать с агрессором. Он заявил, что необходимо разрывать контакты со страной, которая в XXl веке атакует атомную станцию ​​в Европе.

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"Ради Бога, я призываю американские и транснациональные компании немедленно прекратить все операции в России", - написал Хандер.

Россия обстреляла ЗАЭС

Ночью 4 марта российские захватчики непрерывно обстреливали Запорожскую атомную электростанцию ​​в Энергодаре. Это самая большая АЭС Европы. Снаряд оккупантов попал в энергоблок. Из-за этого случился пожар.

Кроме атак россиян, кадыровцы пытались заменировать станцию. Украинские спасатели долго не могли ликвидировать огонь из-за постоянных обстрелов.

Трансляция из Запорожской АЭС собрала около 5 миллионов просмотров: смотрите видео

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