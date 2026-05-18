Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по экспресс-оценке рисков после анализа распространения хантавируса.

Есть ли угроза новой эпидемии?

В ВОЗ заявили, что риск для общественного здоровья был переоценен с учетом самой актуальной доступной информации, и сейчас глобальный риск остается низким.

В то же время для пассажиров и членов экипажа, которые находились на борту до введения противоэпидемических мероприятий, риск заражения оценивают как умеренный.

Хотя среди пассажиров и членов экипажа, которые подверглись воздействию до внедрения мер сдерживания, все еще могут возникать дополнительные случаи, ожидается, что риск дальнейшей передачи снизится после высадки и внедрения мер контроля,

– говорится в отчете.

По состоянию на 15 мая 2026 года было зарегистрировано 10 случаев заболевания, из которых восемь подтверждены лабораторно, еще два – вероятные. Три человека умерли, поэтому уровень летальности сейчас составляет 30%.

У контактного лица из США, чей предыдущий результат тестирования был неопределенным, анализ в конце концов не подтвердил заражение. Из восьми подтвержденных случаев в трех генетическое тестирование выявило вирус Andes.

Справка. Вирус Andes, который обнаружили у пассажиров круизного судна MV Hondius, является одним из самых известных разновидностей хантавируса в Южной Америке, в частности в Аргентине. Свое название он получил от горной системы Анды – самой длинной горной системы в мире. По словам медиков, для Украины этот вирус не является типичным.

Как сообщают в ВОЗ, пассажиры MV Hondius будут продолжать находиться под наблюдением в течение инкубационного периода вируса, что длится около шести недель.

Стоит отметить, что хантавирусные инфекции считаются серьезной, хотя и относительно редкой угрозой для общественного здоровья. Чаще всего люди заражаются через контакт с грызунами или их выделениями, однако в некоторых регионах возможны и локальные вспышки заболевания.

Инфекция может вызывать хантавирусный легочный синдром – тяжелое заболевание, которое способно быстро вызвать острую дыхательную недостаточность и кардиогенный шок.

В некоторых случаях уровень летальности достигает 50%. Специфического противовирусного лечения пока не существует, поэтому врачи преимущественно используют поддерживающую терапию.

Интересно! Врач-инфекционист Роман Пономаренко также прокомментировал риск новой пандемии. В разговоре с 24 Каналом он объяснил, что пока нет высокой интенсивности передачи. По его словам, ситуация может измениться только в случае, если произойдет определенная мутация вируса – однако сейчас это прогнозировать трудно.

С чего все началось?

В начале мая стало известно о нескольких случаях тяжелого острого респираторного заболевания на борту нидерландского круизного судна MV Hondius. Сначала речь шла о двух умерших и одном критически больном пассажире, а причина заболевания на момент сообщения была неизвестна.

В тот же день лабораторные исследования подтвердили заражение хантавирусом у пассажира, госпитализированного в Йоханнесбурге, что в Южной Африке. Впоследствии, 5 мая, лаборатория Женевских университетских больниц подтвердила, что вспышка была вызвана именно вирусом Andes.

10 мая судно прибыло в порт Гранадилья на Тенерифе. На борту тогда находились 150 человек: 86 пассажиров, 60 членов экипажа и четыре медицинских специалиста.

Впоследствии пассажиров и большинство экипажа эвакуировали и доставили в страны проживания или транзитных пунктов специально организованными некоммерческими рейсами.

Само судно 11 мая отправилось в Нидерланды с 25 членами экипажа и двумя нидерландскими медработниками на борту, которые осуществляют мониторинг состояния здоровья.