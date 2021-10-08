Хаос и паника: появилось видео первых секунд обрушения дома в Батуми

В грузинском Батуми 8 октября обвалился многоэтажный жилой дом. Улицы города сразу накрыло густым серым дымом, а у людей началась паника.

Начались хаос и паника

Местные средства массовой информации обнародовали видеозапись первых секунд после падения сооружения. На кадрах видно обеспокоенных очевидцев, которые разбегаются в разные стороны.

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В то же время после обвала многоэтажного жилого дома улицы грузинского Батуми накрыло густым серым дымом. Из-за него не было видно, что происходит за 10 метров.

Обвал дома в Батуми: коротко

В Батуми 8 октября рухнул многоэтажный жилой дом.

Очевидцы сообщают, что перед падением здания прогремел взрыв.

По предварительным данным, из-за происшествия погибли люди.

На данный момент существует две версии случившегося: взрыв газа или повреждение несущей стены во время ремонта.