Хаос и паника: появилось видео первых секунд обрушения дома в Батуми
8 октября 2021 , 13:32Читати новину українською
В грузинском Батуми 8 октября обвалился многоэтажный жилой дом. Улицы города сразу накрыло густым серым дымом, а у людей началась паника.
Начались хаос и паника
Местные средства массовой информации обнародовали видеозапись первых секунд после падения сооружения. На кадрах видно обеспокоенных очевидцев, которые разбегаются в разные стороны.
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В то же время после обвала многоэтажного жилого дома улицы грузинского Батуми накрыло густым серым дымом. Из-за него не было видно, что происходит за 10 метров.
Обвал дома в Батуми: коротко
- В Батуми 8 октября рухнул многоэтажный жилой дом.
- Очевидцы сообщают, что перед падением здания прогремел взрыв.
- По предварительным данным, из-за происшествия погибли люди.