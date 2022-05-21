Хаотические захоронения и летние дожди могут привести к эпидемкатастрофе в Мариуполе

Россия полностью уничтожила Мариуполь, из-за чего создала гуманитарную катастрофу в городе. В результате действий российских военных Мариуполь стоит на пороге вспышки инфекционных заболеваний.

Люди продолжают жить в Мариуполе без воды и исправной канализации

Ответные угрозы озвучил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. По его словам, кроме гуманитарной катастрофы в Мариуполе может произойти вспышка инфекционных заболеваний.

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В Мариуполе осталось более 100 тысяч местных жителей. Как рассказал Бойченко, люди продолжают жить в Мариуполе без воды и без исправной канализации.

Кроме того, по всему Мариуполю расположены хаотические захоронения людей, убитых российскими военными.

Во время характерных для Мариуполя летних дождей все это будет попадать в реки, моря и источники, откуда люди берут воду.

– сказал Бойченко.

По его словам, людей нужно срочно эвакуировать, чтобы спасти их жизнь. Для этого нужно заработать гуманитарные коридоры.

"Поэтому нам нужны стойкие зеленые коридоры для эвакуации мариупольцев. Вместе с международными партнерами должны сделать все, чтобы спасти людей", – сказал мэр Мариуполя.

Какая ситуация в Мариуполе

Российские военные почти три месяца подряд бомбили Мариуполь, в котором, по предварительным данным, погибли около 22 тысяч человек. Вблизи города спутник зафиксировал не менее трех больших мест массовых захоронений.

Около двух месяцев сотни мирных людей скрывались в стенах завода "Азовсталь". Только в начале мая человек удалось спасти и вывезти на подконтрольную Украине территорию.

16 мая из "Азовстали" начали эвакуацию раненых украинских военных , которые вывозятся на оккупированные территории и впоследствии должны быть обменены на российских пленных. По данным разведки Великобритании, из "Азовстали" вышло около 1700 украинских воинов .

Вместе с тем, российская оккупационная власть продолжает принудительную депортацию украинцев . Оккупанты вывозят людей в Россию. Сообщается, что отказаться от так называемой "эвакуации" невозможно.

В ВОЗ недавно предупредили, что из-за отсутствия водоснабжения в Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний , включая холеру. Мэр Мариуполя рассказал, что россияне пустили в городе воду , которая непригодна для питья.

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