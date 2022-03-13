Характер действий россиян свидетельствует, что их командование даже не знает конечную цель войны

Ни на одном из направлений своих действий в Украине враг не достиг своих целей. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 12 марта.

Более того – противник, очевидно, не понимает цель войны в общем. О чем, как отметили в Генштабе, говорит характер его действий.

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Сводка Генштаба за 12 марта: россияне не знают цель войны

В Генштабе ВСУ отметили, что на протяжении всего времени ведения боевых действий на территории Украины враг ни в одном из направлений не достиг целей.

Но примечательно и другое: характер действий оккупантов свидетельствует о неопределенности военного руководства России относительно стратегических задач и конечной цели, как они говорят, "специальной военной операции" (а на самом деле – захватнической войны).

Также в штабе добавили, что вражеские войска продолжают нести значительные потери, сейчас замедлили темпы наступления, а на подавляющем большинстве направлений – остановлены. Но, к сожалению, они и дальше с воздуха уничтожают наши объекты инфраструктуры.

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