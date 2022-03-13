Ба більше – противник, вочевидь, не розуміє мету війни загалом. Про що, як зауважили у Генштабі, свідчить характер його дій.

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Зведення Генштабу за 12 березня: росіяни не знають мету війни

У Генштабі ЗСУ наголосили, що упродовж всього часу ведення бойових дій на території України ворог на жодному з напрямків не досягнув цілей.

Та примітно й інше: характер дій окупантів свідчить про невизначеність військового керівництва Росії щодо стратегічних завдань та кінцевої мети, як вони кажуть, "спеціальної воєнної операції" (а насправді – загарбницької війни).

Також у штабі додали, що ворожі війська продовжують зазнавати значних втрат, наразі сповільнили темпи наступу, а на переважній більшості напрямків – зупинені. Та, на жаль, вони й далі з повітря нищать наші об’єкти інфраструктури.

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