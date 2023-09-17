Было ли попадание во вражеский состав боеприпасов – выясняется. Об этом сообщает 24 Канал.

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В Харцызске – сильный пожар

На опубликованных фото и видео можно увидеть, что в городе начался мощный пожар. В то же время, там раздаются звуки, похожие на детонацию боеприпасов. Поэтому, вероятно, было попадание у российских террористов.



Пожар в Харцызске / фото из соцсетей



Последствия пожара / фото из соцсетей

Важно! 13 апреля 2014 года Харцызск оказался под контролем пророссийских террористических формирований.

В Харцызске – большой пожар: смотрите видео

Детонация российских боеприпасов: последние новости