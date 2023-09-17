Чи було влучання у ворожий склад боєприпасів – наразі з’ясовується. Про це інформує 24 Канал.

Зверніть увагу У Старому Криму знищено ворожий склад боєприпасів: яскраве відео детонації

У Харцизьку – сильна пожежа

На оприлюднених фото та відео можна побачити, що у місті почалась потужна пожежа. Водночас там лунають звуки, схожі на детонацію боєприпасів. Тому, ймовірно, було влучання у російських терористів.



Пожежа у Харцизьку / фото із соцмереж



Наслідки пожежі / фото із соцмереж

Важливо! 13 квітня 2014 року Харцизьк опинився під контролем проросійських терористичних формувань.

У Харцизьку – велика пожежа: дивіться відео

Детонація російських боєприпасів: останні новини