Об этом 24 Каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, отметив, что стоит здесь вспомнить события Мюнхенской конференции 2022 года. Тогда Ван И убеждал, что Китай уважает Украину. А буквально через несколько дней там показали, что фактически поддерживают Россию.

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Китай поддерживает Россию в войне

Как отметил Харитонов, тут стоит смотреть на цифры. Китай на протяжении полномасштабной войны последовательно поддерживает Россию.

Важны только цифры. Важны их 240 миллиардов долларов товарооборота в год. Сейчас хотят выйти на 300 миллиардов долларов. В общем те все китайские компоненты, которые достаются для российского оружия; все факты инвестирования и поддержки бизнеса свидетельствуют о том, что Китай дает России всестороннюю поддержку. Действительно, кроме собранной в Китае военной техники. Но детали, схемы, чертежи, персонал они россиянам предоставляют. И это вредит украинской государственности,

– сказал Харитонов.

Представляется, что Китай не воспринимает Украину серьезно. А разговор с Кулебой трудно назвать встречей. Пекин публично посмотрел в нашу сторону и сделал такой публичный жест. Однако это все происходит на фоне переговорного процесса между США и Китаем по Украине.

Штатам важно, чтобы Китай был включен в формулу мира. Ведь именно эта страна является главным бенефициаром войны в Украине. Топ-чиновники США и ЕС уже неоднократно намекали, что Россия является вассалом Китая. Ведь полностью зависит от него экономически.

Когда меня спрашивают, в каком формате я вижу реальный переговорный формат. То это исключительно формат, где Китай вовлечен на стороне России. А с другой стороны есть Украина и Соединенные Штаты. Никто не хочет напрямую говорить с Россией, потому что в этом нет смысла. Она находится в подневольном состоянии к Китаю,

– сказал Харитонов.

Китай и Украина: коротко