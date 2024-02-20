Об этом 24 Каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, отметив, что стоит здесь вспомнить события Мюнхенской конференции 2022 года. Тогда Ван И убеждал, что Китай уважает Украину. А буквально через несколько дней там показали, что фактически поддерживают Россию.
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Китай поддерживает Россию в войне
Как отметил Харитонов, тут стоит смотреть на цифры. Китай на протяжении полномасштабной войны последовательно поддерживает Россию.
Важны только цифры. Важны их 240 миллиардов долларов товарооборота в год. Сейчас хотят выйти на 300 миллиардов долларов. В общем те все китайские компоненты, которые достаются для российского оружия; все факты инвестирования и поддержки бизнеса свидетельствуют о том, что Китай дает России всестороннюю поддержку. Действительно, кроме собранной в Китае военной техники. Но детали, схемы, чертежи, персонал они россиянам предоставляют. И это вредит украинской государственности,
– сказал Харитонов.
Представляется, что Китай не воспринимает Украину серьезно. А разговор с Кулебой трудно назвать встречей. Пекин публично посмотрел в нашу сторону и сделал такой публичный жест. Однако это все происходит на фоне переговорного процесса между США и Китаем по Украине.
Штатам важно, чтобы Китай был включен в формулу мира. Ведь именно эта страна является главным бенефициаром войны в Украине. Топ-чиновники США и ЕС уже неоднократно намекали, что Россия является вассалом Китая. Ведь полностью зависит от него экономически.
Когда меня спрашивают, в каком формате я вижу реальный переговорный формат. То это исключительно формат, где Китай вовлечен на стороне России. А с другой стороны есть Украина и Соединенные Штаты. Никто не хочет напрямую говорить с Россией, потому что в этом нет смысла. Она находится в подневольном состоянии к Китаю,
– сказал Харитонов.
Китай и Украина: коротко
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности. Украина хочет убедить Китай принять участие в глобальном Саммите по миру, ведь они имеют большое влияние на Россию.
- Во время встречи Ван И поблагодарил Украину за безопасную эвакуацию граждан Китая во время "чрезвычайной ситуации". Так они называют войну России против Украины. Также он начал рассказывать, что Пекин привержен "политическому урегулированию, содействии миру и воздержании продажи летального оружия в районы конфликта или сторонам конфликта".
- Недавно в Пентагоне обнародовали отчет, где указано, что с начала полномасштабной войны частные и государственные компании Китая продали России БпЛА и военное снаряжение на 12 миллионов долларов.