В Харьковской области упал сбитый вражеский самолет: фото с места событий
Источник:Сергей Болвинов
Сбитый накануне вечером российский самолет упал вплотную к одному из зданий авиазавода.
Об этом на своей фейсбук-странице сообщил начальник следственного управления Сергей Болвинов.
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Штаб обороны Харьковской области сообщил, что двум пилотам сбитого самолета удалось катапультироваться, одного задержали, другого разыскивают.
Здания предприятий были повреждены. Погибшие и раненые на месте не обнаружены. Следователи отдела специальной полиции проводят осмотр места происшествия, материалы будут направлены в УСБУ,
– написал Болвинов.
В Харьковской области упал сбитый вражеский самолет: фото с места событий / Фото фейсбук Сергей Болвинов
В Харьковской области упал сбитый вражеский самолет: фото с места событий / Фото фейсбук Сергей Болвинов
В Харьковской области упал сбитый вражеский самолет: фото с места событий / Фото фейсбук Сергей Болвинов
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