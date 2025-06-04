Были прилеты по 7 локациям: в Харькове враг атаковал предприятия, дома, СТО и не только

Российские войска ночью 4 июня в очередной раз атаковали Харьков. Враг наносил удар по региону, применив ракеты и "Шахеды".

Зафиксированы прилеты по 7 локациям. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

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Атака по Харькову

Россияне этой ночью в очередной раз били по Харькову. Вражеская атака продолжалась с 02:29 до 03:57. По данным мэра, пострадал один район – Новобаварский.

Враг задействовал две ракеты и девять "Шахедов". Один – не взорвался. Остальные – попали. Били по гражданской инфраструктуре. По предприятиям. По человеческим домам. По СТО. По парку,

– сообщил Терехов.

В общем, как указал городской голова, зафиксировано прилеты по 7 локациям. Поэтому, повреждено:

цех гражданского предприятия;

еще одно гражданское предприятие, большой пожар. В результате этого пострадал человек – мужчина 30 лет. Врачи стабилизировали состояние.

горела СТО.

сгорел частный дом, гараж, флигель. Пострадало еще 7 домов рядом.

повреждена крыша склада.

попадание в землю, выгорела трава на 600 квадратов. Задета электросеть.

найден не разорванный "Шахед".

Мэр Харькова подчеркнул, что работали все службы – облэнерго, водоканал, Шляхрембуд и другие, волонтеры.

Последствия атаки на Харьковскую область / Фото ГСЧС

Добавим, что ночью враг нанес комбинированный удар БпЛА и ракетами по Харькову, а также пригороду.

Так, по данным ГСЧС, в селе Циркуны Харьковского района горел жилой дом на площади 250 квадратных метров. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.