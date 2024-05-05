Попал в 10 метрах от двери: во время атаки по Харьковщине под ударом был дом спасателя

В ночь на 5 мая оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Один из беспилотников попал прямо перед домом сотрудника ГСЧС.

Враг атаковал частный сектор в Основянском районе Харькова. Известно, что в результате удара есть раненый.

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Попал в 10 метрах от двери

Ночью 5 мая оккупанты ударили по Харькову дронами-камикадзе типа "Шахед". Враг атаковал частный сектор Основянского района Харькова, в трех домах вспыхнули пожары.

Пострадал и дом Вячеслава Кущенко – сотрудника ГСЧС. "Шахед" чудом не попал в дом, а упал в 10 метрах от двери. Чудом мужчина не получил ранений, хотя в доме вылетели стекла.

Отдыхали. Повылетали стекла, в чем был – в том выскочил. Звук двигателя был где-то далеко, а потом только бамц – и хлопок. Взрыв. И все как в тумане,

– рассказал Вячеслав о моменте попадания.

Последствия атаки на Харьков / Фото Суспільне

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