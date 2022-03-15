Харьков держит оборону под бешеным натиском врага: уничтожено 600 домов – фото разрушений
Источник:фейсбук Национальной полиции Украины
Оккупанты с начала войны России против Украины полностью уничтожили 600 домов в Харькове. Это, отмечают в МВД, делают по прямому указанию Путина.
В своем фейсбуке Национальная полиция Украины показала последствия сокрушительных разрушений Харькова. Обстрелы в городе не прекращаются ни днем, ни ночью.
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Уничтожено 600 домов, без крова тысячи человек
В полиции отмечают, что с начала войны России против Украины в Харькове разрушили 600 домов. В результате этого тысячи человек остались без жилья.
Так выглядит Харьков после "спасательной операции" оккупантов:
Несмотря на сложную ситуацию, горожане мужественно противостоят врагу. Сами же правоохранители пытаются помогать людям решать важные бытовые вопросы. В частности, сотрудники полиции ежедневно наведываются к местам, где харьковчане вынуждены скрываться от наземных и воздушных атак вражеской армии.
- Вместе с волонтерами полицейские раздают людям продукты, лекарства и предметы гигиены.
Кроме того, патрульные наряды поддерживают порядок на улицах. Правоохранители пытаются оперативно реагировать на сообщения горожан о фактах мародерства, а также других преступлениях и правонарушениях.
Сегодня вся страна гордится героизмом и стойкостью харьковчан. Так держать, родной Харьков! Врагу никогда не одолеть нашу жажду свободы и независимости. Вместе мы едины и непобедимы!
Харьков – это Украина!,
– отмечают в полиции.
Результаты обстрелов Харькова 14 марта – смотрите видео: