Харьков, Днепр, Полтава, Лубны, Ровно, Тернополь, Львов и Волынь – воздушная тревога

11 марта 2022 , 04:37
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В Харькове, Днепре, Полтаве, Лубнах, Ровно, Тернополе, Львове и на Волыни воют сирены – объявлена воздушная тревога. Жители должны немедленно пройти в укрытие.

Соответствующую информацию в 04:35 часов 11 марта распространили пресс-службы областных военно-гражданских администраций, передает 24 канал.

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Тревога в крупных городах Украины

Воздушная тревога объявлена:

  • в Харькове;
  • во Львове;
  • в Староконстантинове;
  • в Лубнах;
  • на Полтавщине;
  • на Тернопольщине;
  • на Ивано-Франковщине;
  • на Волыни;
  • на Днепропетровщине;
  • на Ровненщине.

Подчеркиваем, украинцы должны немедленно пройти в укрытие и оставаться там до дальнейших инструкций.

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Автор: Олег Васьків