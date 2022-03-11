Харьков, Днепр, Полтава, Лубны, Ровно, Тернополь, Львов и Волынь – воздушная тревога
11 марта 2022 , 04:37Читати новину українською
В Харькове, Днепре, Полтаве, Лубнах, Ровно, Тернополе, Львове и на Волыни воют сирены – объявлена воздушная тревога. Жители должны немедленно пройти в укрытие.
Соответствующую информацию в 04:35 часов 11 марта распространили пресс-службы областных военно-гражданских администраций, передает 24 канал.
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Тревога в крупных городах Украины
Воздушная тревога объявлена:
- в Харькове;
- во Львове;
- в Староконстантинове;
- в Лубнах;
- на Полтавщине;
- на Тернопольщине;
- на Ивано-Франковщине;
- на Волыни;
- на Днепропетровщине;
- на Ровненщине.
Подчеркиваем, украинцы должны немедленно пройти в укрытие и оставаться там до дальнейших инструкций.
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