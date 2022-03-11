Харьков, Днепр, Полтава, Лубны, Ровно, Тернополь, Львов и Волынь – воздушная тревога

В Харькове, Днепре, Полтаве, Лубнах, Ровно, Тернополе, Львове и на Волыни воют сирены – объявлена воздушная тревога. Жители должны немедленно пройти в укрытие.

Соответствующую информацию в 04:35 часов 11 марта распространили пресс-службы областных военно-гражданских администраций, передает 24 канал.

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Тревога в крупных городах Украины

Воздушная тревога объявлена:

в Харькове;

во Львове;

в Староконстантинове;

в Лубнах;

на Полтавщине;

на Тернопольщине;

на Ивано-Франковщине;

на Волыни;

на Днепропетровщине;

на Ровненщине.

Подчеркиваем, украинцы должны немедленно пройти в укрытие и оставаться там до дальнейших инструкций.

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