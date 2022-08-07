Против реактивной артиллерии ПВО бессильна, – Воздушные силы об обстрелах Харькова и Николаева

Прифронтовые города страдают от ударов реактивной артиллерии врага. Противовоздушная оборона не может сбивать такие цели.

В этом случае нужно обезвреживать противника там, откуда он наносит удары. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире украинских телеканалов, передает 24 канал.

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"Грады" долетают за считанные минуты

По словам Игната, если есть сведения об обстреле "Градами", "Смерчами", "Ураганами", также включают сигнал воздушной тревоги.

Люди это тоже воспринимают как ракетный обстрел, хотя это обстрел реактивной артиллерией, против которой, к сожалению, ПВО бессильна,

– рассказал спикер.

Зенитно-ракетные комплексы тоже не могут сбивать такие цели. По его словам, "пакет" "Града" долетает за считанные минуты, а это – 40 реактивных снарядов.

Нужно действовать на опережение

Игнат подчеркнул, что нужно решительно громить противника там, откуда он наносит эти удары. Часто атакуют с временно оккупированных территорий.

По словам спикера, для этого Украине нужно усиление вооружения от международных партнеров.

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