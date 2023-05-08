Россияне во время воздушной тревоги обстреляли Харьков и Днепр

8 мая 2023, 21:49
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Вечером 8 мая россияне начали обстреливать Харьков – в городе прогремел ряд мощных взрывов. Во многих областях объявили воздушную тревогу, затем взрывы прогремели в Днепре.

Вечером 8 мая в ряде регионов на востоке Украины началась воздушная тревога. В Харькове и Днепре прогремели мощные взрывы. По состоянию на 22:55 на всей территории нашего государства были отбои. Будьте осторожны, покидая укрытие.

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Вечером в Харькове и Днепре раздались взрывы

20:54 Сначала воздушную тревогу объявили в Донецкой области.21:41 В городе Никополь и Никопольской территориальной общине объявили угрозу артобстрела.21:41 В Харькове объявили воздушную тревогу. В то же время в городе прогремели 4 мощных взрыва. Предварительно обстрел города оккупанты проводят с С-300.21:47 Тревогу объявили в Днепропетровской и Запорожской областях. Глава ДОР Николай Лукашук призвал людей находиться в укрытиях. Параллельно в Гуляйполе в Запорожье предупредили об угрозе артобстрела.21:51 Воздушная тревога была объявлена ​​в Сумской и Полтавской областях.21:58 В Харькове снова раздались громкие взрывы.22:00 Теперь взрывы прогремели в Днепре. Николай Лукашук призвал людей соблюдать правила 2 стен и находиться как можно дальше от окон.22:06 В Чернигове и Славутиче Киевской области объявили воздушную тревогу.22:08 Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове и области по меньшей мере 6 "прилетов" есть попадание в Харьковском районе. Он подтвердил, что по предварительной информации оккупанты обстреляли город и область ракетами С-300. На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений в настоящее время уточняется.22:26 СМИ сообщают, что в Днепре снова раздались взрывы.22:32 В Черниговской области объявили об отбое воздушной тревоги. Будьте осторожны, покидая укрытие.22:51 Раздался отбой воздушной тревоги в Днепропетровской области.22:52 Сначала об отбое воздушной тревоги объявили в Полтавской, а затем – Запорожской, Харьковской, Сумской, а также Донецкой областях. Пока угроза ракетного удара миновала, но не игнорируйте сирены.
Автор: Анастасія Кушпіт