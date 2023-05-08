Россияне во время воздушной тревоги обстреляли Харьков и Днепр

Вечером 8 мая в ряде регионов на востоке Украины началась воздушная тревога. В Харькове и Днепре прогремели мощные взрывы. По состоянию на 22:55 на всей территории нашего государства были отбои. Будьте осторожны, покидая укрытие.
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Вечером в Харькове и Днепре раздались взрывы20:54
Сначала воздушную тревогу объявили в Донецкой области.21:41
В городе Никополь и Никопольской территориальной общине объявили угрозу артобстрела.21:41
В Харькове объявили воздушную тревогу. В то же время в городе прогремели 4 мощных взрыва
. Предварительно обстрел города оккупанты проводят с С-300.21:47
Тревогу объявили в Днепропетровской и Запорожской областях. Глава ДОР Николай Лукашук призвал людей находиться в укрытиях. Параллельно в Гуляйполе в Запорожье предупредили об угрозе артобстрела.21:51
Воздушная тревога была объявлена в Сумской и Полтавской областях.21:58
В Харькове снова раздались громкие взрывы.22:00
Теперь взрывы прогремели в Днепре.
Николай Лукашук призвал людей соблюдать правила 2 стен и находиться как можно дальше от окон.22:06
В Чернигове и Славутиче Киевской области объявили воздушную тревогу.22:08
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове и области по меньшей мере 6 "прилетов"
есть попадание в Харьковском районе. Он подтвердил, что по предварительной информации оккупанты обстреляли город и область ракетами С-300. На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений в настоящее время уточняется.22:26
СМИ сообщают, что в Днепре снова раздались взрывы.22:32
В Черниговской области объявили об отбое воздушной тревоги. Будьте осторожны, покидая укрытие.22:51
Раздался отбой воздушной тревоги в Днепропетровской области.22:52
Сначала об отбое воздушной тревоги объявили в Полтавской, а затем – Запорожской, Харьковской, Сумской, а также Донецкой областях. Пока угроза ракетного удара миновала, но не игнорируйте сирены.