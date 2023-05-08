Россияне во время воздушной тревоги обстреляли Харьков и Днепр

Вечером 8 мая россияне начали обстреливать Харьков – в городе прогремел ряд мощных взрывов. Во многих областях объявили воздушную тревогу, затем взрывы прогремели в Днепре.

Вечером 8 мая в ряде регионов на востоке Украины началась воздушная тревога. В Харькове и Днепре прогремели мощные взрывы. По состоянию на 22:55 на всей территории нашего государства были отбои. Будьте осторожны, покидая укрытие.

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Вечером в Харькове и Днепре раздались взрывы

Сначала воздушную тревогу объявили в Донецкой области.В городе Никополь и Никопольской территориальной общине объявили угрозу артобстрела.В Харькове объявили воздушную тревогу. В то же время. Предварительно обстрел города оккупанты проводят с С-300.Тревогу объявили в Днепропетровской и Запорожской областях. Глава ДОР Николай Лукашук призвал людей находиться в укрытиях. Параллельно в Гуляйполе в Запорожье предупредили об угрозе артобстрела.Воздушная тревога была объявлена ​​в Сумской и Полтавской областях.В Харькове снова раздались громкие взрывы.ТеперьНиколай Лукашук призвал людей соблюдать правила 2 стен и находиться как можно дальше от окон.В Чернигове и Славутиче Киевской области объявили воздушную тревогу.Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, чтоесть попадание в Харьковском районе. Он подтвердил, что по предварительной информации оккупанты обстреляли город и область ракетами С-300. На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений в настоящее время уточняется.СМИ сообщают, что в Днепре снова раздались взрывы.В Черниговской области объявили об отбое воздушной тревоги. Будьте осторожны, покидая укрытие.Раздался отбой воздушной тревоги в Днепропетровской области.Сначала об отбое воздушной тревоги объявили в Полтавской, а затем – Запорожской, Харьковской, Сумской, а также Донецкой областях. Пока угроза ракетного удара миновала, но не игнорируйте сирены.