Более 20 кассетных снарядов не взорвались: в полиции показали Харьков после обстрела из "Ураганов"
Источник:фейсбук Сергея Болвинова
россияне утром 8 августа обстреляли район Павлого Поля из "Ураганов". Стреляли кассетными снарядами.
Во время воздушной тревоги утром сообщалось о взрывах на Павловом Поле. Начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов показал последствия обстрелов.
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22 снаряда не взорвались
В полиции подтвердили, что один человек погиб, еще один – получил ранения. Оба – гражданские.
К счастью, более 22 кассетных снарядов не взорвались. Болвинов добавил, что тогда жертв было бы гораздо больше.
Следователи уже работают на месте происшествия, фиксируют последствия преступлений оккупантов.
Последствия обстрела Харькова / Фото полиции:
Предыдущий обстрел Харьковщины
Харьков и область находятся под атаками каждый день. россияне просто уничтожают областной центр. К примеру, ночью 8 августа они активно обстреливали регион. Всего выпустили не менее 5 ракет с С-300.
В поселке Печенеги Чугуевского района разрушения получил частный жилой дом, 72-летняя жительница погибла.
Вечером россияне обстреляли из артиллерии Харьков. Боеприпасы прилетели в предприятия. В одном из зданий произошел пожар на площади 180 квадратных метров. К счастью, спасатели оперативно потушили его.
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