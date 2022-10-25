Семья уже 8 месяцев живет в бомбоубежище: трогательная история из Харьковской области

Уже 8 месяцев с того дня, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Семья из Дергачевского района практически все это время живет в бомбоубежище, а их маленький сын уже родился тогда, когда родители перебрались в укрытие.

Об этом 24 каналу рассказала корреспондент из Харькова Анна Черненко. Она также отметила, что дом этой семьи немного пострадал от российских обстрелов, но некоторые соседние дома вообще разрушены.

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По словам Анны Черненко, эти люди с маленьким сыном Женей живут в укрытии, на глубине в несколько этажей под землей.



Семья уже 8 месяцев живет в бомбоубежище / Фото Анны Черненко, 24 канал

"Это впечатляющая и показательная история, ведь эти люди понимают, что самое безопасное место в Харьковской области – под землей", – добавляет журналистка.

Подробнее о быте украинцев из Харьковской области в бомбоубежище: смотрите видео

Малыша в укрытии называют "ребенком подземелья", ведь мама выехала в больницу только родить его и почти сразу вернулась,

– говорит Черненко.

24 каналу рассказали, что семья старается проводить максимально много времени на солнце, но впечатляет то, как они обустроили кухню и даже игровую зону для сына.



Маленький Женя родился во время полномасштабного вторжения / Фото Анны Черненко, 24 канал

Возвращаться домой семья пока боится, ведь там очень близко граница с Россией – поэтому зимовать они будут в укрытии.

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