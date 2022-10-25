Семья уже 8 месяцев живет в бомбоубежище: трогательная история из Харьковской области
Уже 8 месяцев с того дня, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Семья из Дергачевского района практически все это время живет в бомбоубежище, а их маленький сын уже родился тогда, когда родители перебрались в укрытие.
Об этом 24 каналу рассказала корреспондент из Харькова Анна Черненко. Она также отметила, что дом этой семьи немного пострадал от российских обстрелов, но некоторые соседние дома вообще разрушены.
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По словам Анны Черненко, эти люди с маленьким сыном Женей живут в укрытии, на глубине в несколько этажей под землей.
Семья уже 8 месяцев живет в бомбоубежище / Фото Анны Черненко, 24 канал
"Это впечатляющая и показательная история, ведь эти люди понимают, что самое безопасное место в Харьковской области – под землей", – добавляет журналистка.
Подробнее о быте украинцев из Харьковской области в бомбоубежище: смотрите видео
Малыша в укрытии называют "ребенком подземелья", ведь мама выехала в больницу только родить его и почти сразу вернулась,
– говорит Черненко.
24 каналу рассказали, что семья старается проводить максимально много времени на солнце, но впечатляет то, как они обустроили кухню и даже игровую зону для сына.
Маленький Женя родился во время полномасштабного вторжения / Фото Анны Черненко, 24 канал
Возвращаться домой семья пока боится, ведь там очень близко граница с Россией – поэтому зимовать они будут в укрытии.
Коротко об освобождении украинских территорий: смотрите видео
- Наступление Вооруженных Сил Украины продолжается. С его начала украинские защитники освободили уже более 600 городов и сел. Речь идет о 551 населенном пункте в Харьковской области и 88 – в Херсонской области.
- Сейчас в деоккупированных районах этих областей продолжаются восстановительные работы. Ремонтируют в первую очередь критическую инфраструктуру городов и сел, вышедших из-под вражеской оккупации.
- На деоккупированных территориях Харьковской области продолжается разминирование. Власти подчеркивают, что там до сих пор опасно. Есть места, где россияне закладывали мины через каждые полметра.
- Под натиском ВСУ россияне готовятся к обороне в оккупированном Херсоне. Город уже покинула значительная часть населения. Оставшиеся российские военные переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. Таким образом оккупанты готовят Херсон к уличным боям.
- В то же время в Луганской области контрнаступление ВСУ замедлилось. Бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассказал, что наши военные сейчас сосредоточились на том, чтобы найти "слабые места" в обороне захватчиков.