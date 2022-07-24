Терехов попросил харьковчан избегать утренних поездок в транспорте из-за обстрелов

российские убийцы уже не делают вид, что целятся по военным объектам. Они пытаются обстреливать дома, чтобы убить больше мирных жителей.

Об этом 24 июля написал мэр Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что целями оккупантов становятся жилые дома, рынки, торговые центры, школы, спортивные комплексы, университеты и другие гражданские объекты.

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"Но самое страшное – остановки общественного транспорта. Именно туда оккупант бил утром среды и четверга", – сказал мэр.

Ребенок, раненный на остановке, выздоравливает

По словам Терехова, россияне обстреливали город, когда харьковчане спешат на работу. В четверг, 21 июля, захватчики ранили 23 человека и убили троих. Также в среду, 20 июля, ранили троих человек и убили также троих. Среди них был 13-летний мальчик.

"Самое страшное для родителей – хоронить своих детей! Слава Богу, что его 15-летней сестре, которая была с ним на остановке и была ранена, лучше и врачи надеются на ее скорейшее выздоровление", – сказал Терехов.

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Самый безопасный вид транспорта

Городской голова подчеркнул, что российский террор будет продолжаться и дальше. Поэтому людям необходимо составить график передвижения по городу, чтобы уменьшить утренние поездки наземным транспортом.

Наша главная задача сейчас – выжить и жить. Как можно чаще пользуйтесь метрополитеном – на сегодняшний день это самый безопасный способ передвижения,

– подчеркнул мэр.

Он добавил, что когда людям нужна помощь или продукты, то следует обращаться в соцзащиту и волонтерские организации.

Молился возле сына

Отец 13-летнего подростка Дмитрия находился у тела ребенка. Он держал мальчика за руку и молился. Мужчину успокаивала полицейская.

Ребенок оказался сыном украинской шахматистки Виктории Кубаты. Дмитрий просто ждал общественного транспорта на остановке.

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