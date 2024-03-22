Харьков под массированным обстрелом: в городе пожары и непрерывные взрывы

Россия прямо сейчас, ночью 22 марта, массированно обстреливает Украину. В частности, под мощной атакой находится Харьков – там слышны непрерывные взрывы.

Известно, что после ударов в городе пропал свет. Мэр Харькова сообщил, что цель врага – энергетическая инфраструктура.

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В Харькове взрывы

Тревога в городе и области прозвучала в 03:53. С тех пор по состоянию на 04:49 было слышно около 15 взрывов.

Есть пожары на местах некоторых "прилетов",

– написал Терехова.

Он призвал всех осторожничать, ведь враг продолжает обстрелы.

Город без света

Подтвердил попадание в объекты критической инфраструктуры также председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Город практически полностью без света. Все экстренные службы уже работают", – написал Синегубов.

Массированная атака 22 марта: что известно