Харьков под массированным обстрелом: в городе пожары и непрерывные взрывы
Источник:Телеграм-канал Игоря Терехова
Россия прямо сейчас, ночью 22 марта, массированно обстреливает Украину. В частности, под мощной атакой находится Харьков – там слышны непрерывные взрывы.
Известно, что после ударов в городе пропал свет. Мэр Харькова сообщил, что цель врага – энергетическая инфраструктура.
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В Харькове взрывы
Тревога в городе и области прозвучала в 03:53. С тех пор по состоянию на 04:49 было слышно около 15 взрывов.
Есть пожары на местах некоторых "прилетов",
– написал Терехова.
Он призвал всех осторожничать, ведь враг продолжает обстрелы.
Город без света
Подтвердил попадание в объекты критической инфраструктуры также председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Город практически полностью без света. Все экстренные службы уже работают", – написал Синегубов.
Массированная атака 22 марта: что известно
- Уже вторую ночь подряд Россия атакует, запустив крылатые ракеты из Ту-95МС. 22 марта об угрозе стало известно в 03:34 от Воздушных Сил.
- Украина была готова к массированной атаке, ведь зафиксировали вылет 13 бомбардировщиков Ту-95МС с двух аэродромов: "Оленья" в Мурманской области России и "Энгельс" в Саратовской области.
- Через некоторое время сообщили о взлете нескольких МиГ-31К. Они запустили Кинжалы.