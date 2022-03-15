Харьков, Полтава, Днепр – немедленно в укрытие, воздушная тревога

Жители Полтавы, Харьковщины и Днепропетровщины – направляйтесь к ближайшему укрытию. В ночь на 15 марта в промежутке между 2:00 и 2:15 в этих регионах объявили воздушную тревогу.

Сохраняйте спокойствие. Возьмите с собой в укрытие самые важные вещи. Помогите добраться туда и вашим близким и соседям.

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Не покидайте укрытие, пока не зазвучат сирены об отбое воздушной тревоги. Им включат тогда, когда возвращаться домой будет безопасно. Об этом также будут сообщать на официальных ресурсах.

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