На Русскую Лозовую сбросили фосфорные бомбы, – глава общества

русские военные продолжают нарушать все правила и обычаи войны. Враг 12 августа обстрелял мирное население Русской Лозовой Харьковской области фосфорными бомбами.

Об обстреле рассказал глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко. Он отметил, что враг не прекращает безжалостно обстреливать Харьковщину.

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Артиллерийский огонь не утихает

За прошедшие сутки российские военные обстреливали Дергачевскую общину. Под артиллерийские обстрелы попали Слатино, Прудянка, Цуповка, Дементиевка, Новое, Питомник, Русская Лозовая.

Особенно циничным является использование фосфорных бомб при атаке Русской Лозовой. Задоренко отмечает, что соответствующие боеприпасы запрещены Женевской конвенцией. В результате этой атаки возникли пожары, уничтожившие несколько частных домов. Что касается пострадавших, то соответствующая информация не поступала.

Ночью враг обстрелял Харьков

ВСУ продолжают сдерживать продвижение врага в Харьковской области. Кроме того, они обстреливают позиции оккупантов недалеко от Казачьей Лопани, Цуповки, Дементиевки, а также Больших Проходов.

Известно, что в ночь на 13 августа российские военные нанесли несколько ударов по Харькову. Враг попал в центр города, Немышлянский, а также Слободской районы. Мэр Игорь Терехов поделился и другими деталями.

Он отметил, что оккупанты повредили колледж, коммуникации критической инфраструктуры. Известно, что в нескольких жилых домах вылетели стекла. Также обломки изрубили несколько троллейбусов.

Игорь Терехов в очередной раз подчеркнул, что российские военные целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру. Он подчеркнул, что ни один из объектов, в которые попали, не имеет ничего общего с военными объектами. А все потому, что цель врага – лишить нас образования, транспорта и жилья.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что в эту ночь враг атаковал не только Харьков, но и область. Там, к сожалению, не обошлось без пострадавших. Известно, что 13-летний мальчик находится в тяжелом состоянии в результате обстрелов оккупантов.

В общей сложности пострадавших трое: 56-летний мужчина в Харьковском районе, а также 84-летняя женщина и 13-летний мальчик в Богодуховском.

Какая сейчас ситуация на фронте – сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 13 августа: смотрите видео