Про обстріл розповів глава Дергачівської громади Вячеслав Задоренко. Він зазначив, що ворог не припиняє безжально обстрілювати Харківщину.

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Артилерійський вогонь не вщухає

Упродовж минулої доби російські військові обстрілювали Дергачівську громаду. Під артилерійські обстріли потрапили Слатине, Прудянка, Цупівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Руська Лозова.

Особливо цинічним є використання фосфорних бомб під час атаки Руської Лозової. Задоренко наголошує на тому, що відповідні боєприпаси заборонені Женевською конвенцією. Внаслідок цієї атаки виникли пожежі, які знищили кілька приватних будинків. Що стосується постраждалих, то відповідної інформації не надходило.

Важливо! ЗСУ продовжують стримувати просування ворога на Харківщині. Крім того, вони обстрілюють позиції окупантів неподалік Козачої Лопані, Цупівки, Дементіївки, а також Великих Проходів.

Вночі ворог обстріляв Харків

Відомо, що у ніч проти 13 серпня російські військові завдали кількох ударів по Харкову. Ворог влучив у центр міста, Немишлянський, а також Слобідський райони. Мер Ігор Терехов поділився й іншими деталями.

Він зазначив, що окупанти пошкодили коледж, комунікації критичної інфраструктури. Відомо, що у кількох житлових будинках повилітали шибки. Також уламки посікли кілька тролейбусів.

Ігор Терехов вкотре підкреслив, що російські військові цілеспрямовано атакують цивільну інфраструктуру. Він наголосив, що жоден з поцілених об'єктів не має нічого спільного з військовими об'єктами. А все тому, що мета ворога – позбавити нас освіти, транспорту, а також житла.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зауважив, що цієї ночі ворог атакував не лише Харків, а й область. Там, на жаль, не минулось без постраждалих. Відомо, що 13-річний хлопчик перебуває у важкому стані внаслідок обстрілів окупантів.

Загалом постраждалих троє: 56-річний чоловік у Харківському районі, а також 84-річна жінка та 13-річний хлопчик у Богодухівському.

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