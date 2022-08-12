Харьков снова атаковали ракетами: Терехов сообщил о 5 "прилетах"

российские военные снова атаковали Харьков. В этот раз вражеские ракеты ударили по трем районам города.

Соответствующую информацию сообщили местные жители в ночь на 12 августа. Также в ночь на 11 августа после 4 часов враг снова запустил ракеты в Харьков, взрывы слышали и в Днепре.

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В Харькове очередные "прилеты"

В Харькове и области воздушная тревога была объявлена ​​в 02:50 12 августа. По данным Суспільного, взрывы в городе раздались в 02:51 12 августа.

Ориентировочно в 03:56 12 августа мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в 02:51 был ракетный обстрел Харькова.

Предварительно пять взрывов. "Прилеты" в трех районах города – Слободском, Киевском и Новобаварском,

– написал Терехов.

Добавил, что более подробную информацию сообщат утром 12 августа.

По состоянию на 03:16, 12 августа в городе и области объявили об отбое воздушной тревоги.

Кратко об атаке на Харьков

русские оккупанты практически ежесуточно атакуют город. В течение 11 августа в городе также были прилеты. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что есть попадание во двор жилого дома в центре Харькова. Тогда было 4 "прилета".

В ночь на 9 августа в Харькове было два "прилета". Взрывы в городе были в 2 ночи, а затем после 4 часов.

8 августа в городе показали ужасающие последствия кассетного обстрела Харькова. В частности, сообщили, что там чудом не сработали снаряды.

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