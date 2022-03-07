Харьков спасается от "спасителя" Путина: фото переполненного железнодорожного вокзала

В Харькове оккупанты цинично атакуют жилые кварталы, убивая невинных и мирных жителей. Тысячи людей стоят на железнодорожном вокзале в надежде покинуть город.

Соответствующее фото вокзала обнародовал в телеграм Сергей Лещенко. Такая ситуация на 6 марта.

Важно Оккупанты продолжают бомбить жилые кварталы Харькова: снаряд мог попасть в многоэтажку

В Харькове тысячи человек хотят покинуть город

Харьков спасается от "спасителя" Путина. Эвакуация на железнодорожном вокзале,

– написал журналист.



В Харькове вокзал переполнен людьми, желающими уехать / телеграм Сергея Лещенко

Кстати, ночью против 7 марта стало известно, что российские оккупанты продолжают беспощадные бомбардировки Харькова. К счастью, люди находились в укрытии.



Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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