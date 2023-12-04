В Харькове произошел оползень: погибли двое работников газовой службы

В Харькове 4 декабря произошел оползень. К сожалению, в результате этого погибли двое сотрудников газовой службы.

По имеющимся данным, 4 декабря в 18:26 Служба спасения получила сообщение. В нем говорилось, что произошел оползень во время проведении аварийных работ работниками газовой службы.

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Под почвой оказались двое мужчин

Как отметили в ГСЧС, в грунтовую ловушку попали двое мужчин 1981 и 1975 года рождения. Сам оползень произошел на улице Шевченко в Харькове.

Известно, что на место происшествия отправили сразу 6 единиц спасательной техники, а также 32 спасателя ГСЧС. Они пытались оперативно откопать мужчин из-под земли. Впрочем, когда их достали, то они уже не подавали признаков жизни.

Из-за оползня в Харькове погибли двое мужчин: Фото ГСЧС

В ГСЧС отмечают, что правоохранители занимаются установлением всех обстоятельств этого случая.

Несколькими днями раньше непогода бурлила в Одесской области. Известно, что сотрудники ГСЧС делали все возможное и невозможное, чтобы спасать из снежной ловушки людей.

Из снежного плена спасли роженицу

Историю рассказал водитель 23 части 3 пожарно-спасательного отряда города Килия Андрей Билогруд. Он отметил, что заметать начало 23 ноября около 10 часов. Сотрудники ГСЧС начали получать просьбы о помощи, а также сообщения, что засыпанная снегом трасса Одесса – Рени.

Впоследствии сотрудники ГСЧС получили уведомление, что за беременной женщиной едут медики. Итак, спасатели сопровождали карету скорой. Впрочем, машине нереально было дальше проехать.

Мы пересадили медиков к себе в машину, поехали туда, забрали роженицу и доставили на трассу Одесса – Рени. И она (беременная женщина – 24 Канал) в нескольких километрах от машины скорой родила девочку,

– сказал спасатель.

Он заметил, что мама назвала новорожденную девочку Светланой.

А уже около 20:30 поступило сообщение, что в сугробе стоит Lada Priora. В машине находился 2-месячный маленький ребенок.

У меня тоже ребенок маленький – год. А здесь двухмесячный ребенок. Я бросил все, я принял такое решение, я взял на себя эту ответственность. Говорю: я ее вытащу в любом случае, я туда доеду, чего бы мне это ни стоило,

– рассказал начальник группы спасательных работ Анатолий Стоянов.

Он с коллегами сели на "Урал" и пробились к легковушке, хотя дорога была засыпана. Как выяснилось, папа, мама и кроха застряли с самого утра. У них заканчивалось топливо, а младенцу нечего было есть. К счастью, с семьей все хорошо.