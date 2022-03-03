В Харькове и Чернигове воздушная тревога

В Чернигове и Харькове – воздушная тревога. Людям нужно немедленно пройти в укрытие.

Харьков и Чернигов – это города, где наиболее горячо. Там продолжаются обстрелы и попытки оккупантов захватить эти территории.

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Следовательно, людей просят отключить газ и электричество. Взять необходимые документы и спуститься в укрытие.

По дороге следует забрать одиноких или немощных соседей. Сидеть в укрытии следует до следующего звука сирены, что означает отмену тревоги.

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