Харків та Чернігів – це міста, де найбільш гаряче. Там тривають обстріли та спроби окупантів захопити ці території.

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Відтак, людей просять відімкнути газ та електрику. Взяти необхідні документи та спуститись в укриття.

Дорогою слід забрати самотніх чи немічних сусідів. Сидіти в укритті треба до наступного звуку сирени, що означає відміну тривоги.



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