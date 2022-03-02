В Харькове две крылатые ракеты попали по штабу теробороны

В Харькове продолжают обстреливать город – от военных объектов до жилых домов. В частности, две крылатые ракеты попали в один из штабов территориальной обороны.

Об этом пишут медиа. Также информацию о крылатых ракетах предоставил и журналист Андрей Цаплиенко.

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Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Ранее российские оккупанты выпустили крылатую ракету в здание Харьковского городского совета. Впоследствии уточнили, что эпицентром попадания ракеты стало здание Дворца Труда, "основные разрушения там".

Кроме того, 2 марта ракетные удары по центру Харькова возобновились по улице Мироносицкой. В результате загорелись здания областного управления СБУ и Нацполиции, через дорогу – корпус социологического факультета ХНУ им. Каразина. По предварительной информации, четыре человека погибли, девять – получили травмы.

Вечером в Харькове снова слышны взрывы. В городе – воздушная тревога, не покидайте укрытия. Харьковчане продолжают делиться видео разбомбленных квартир.

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