В частности говорится об общественной организации Ассоциация афганских граждан. О планах городской ОО рассказал ее президент Хафиз Дарбари.
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Дарбари: Люди боятся за свою жизнь
По его словам, люди в Афганистане находятся в панике. Они очень боятся за свою жизнь и пытаются любым способом покинуть территорию государства.
Потому что такова ситуация, что правил игры нет,
– заметил Дарбари.
Он отметил, что талибы – это жестокие люди, которые захватили власть. В то же время граждане Афганистана не хотят принимать их правила.
Как создали Ассоциацию
Переселенцы создали в Харькове городскую Ассоциацию афганских граждан 25 лет назад, во время очередного конфликта в Афганистане и очередной волны миграции.
Сейчас в ОО несколько сотен участников. Ежедневно они обзванивают родственников, оставшихся в Афганистане. Нынешнюю ситуацию в стране описывают как крайне тяжелую, поэтому готовы разместить беженцев у себя и помочь начать жизнь в Украине.
Украина принимает беженцев: что известно
- Из-за наступления талибов жители Афганистана попросили в Украине статус беженца.
- Стремительно начало расти количество украинцев, которые хотят покинуть захваченное государство.
- Тогда пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что эвакуация начнется, как только будет безопасно.
- В Киев эвакуировали известную женщину-режиссера Сахру Карими. Она поблагодарила Офис Президента и МИД.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Украина контактирует со своими гражданами, прямой угрозы их жизни якобы нет.
- По его словам, самой большой проблемой является добраться до аэропорта Афганистана. В городе есть много блокпостов.