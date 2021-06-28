Украл телефон за 20 тысяч гривен: в Харькове экс-полицейский избил парня до состояния комы

Экс-полицейский обвинил парня в краже телефона стоимостью 20 тысяч гривен. Чтобы вернуть свое имущество он вместе с друзьями 27 июня избил вероятного грабителя до состояния комы.

Инцидент произошел вечером на улице Пожарского. На месте происшествия работали полиция и медики.

К теме На гражданина Марокко напали в Харькове: избили и забрали сумку с деньгами

Парень якобы украл мобильный телефон

Экс-полицейский из Запорожья обвинил парня в краже своего мобильного телефона стоимостью 20 000 гривен.

Мужчина разыскал вероятного грабителя и потребовал у него вернуть телефон.

Получив отказ, бывший полицейский вместе с 2 друзьями, один из которых был в форме ГСЧС, жестоко избили парня.

Мужчины душили пострадавшего и не реагировали на крики прохожих.

По информации очевидцев, в результате инцидента парень впал в кому.

Смотрите видео с места события:

Мужчин задержала полиция

Очевидцы избиения рассказали, что во время драки пострадавший таки отдал украденный телефон. На место происшествия вызвали полицию. Правоохранители задержали мужчин, которые били парня. Медики скорой отвезли его в больницу.

По словам врачей, по состоянию на утро 28 июня парень находится в сознании. Харьковские правоохранители пока не прокомментировали этот инцидент.

Читайте также Пытали задержанных наркоманов: на Харьковщине разоблачили банду полицейских



Пострадавший якобы украл телефон / Фото "Труха"



Мужчины жестоко били и душили парня / Фото "Труха"



Нападающих задержали / Фото "Труха"



Пострадавший сейчас находится в сознании / Фото "Труха"