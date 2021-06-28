Украл телефон за 20 тысяч гривен: в Харькове экс-полицейский избил парня до состояния комы
Источник:"Труха"
Экс-полицейский обвинил парня в краже телефона стоимостью 20 тысяч гривен. Чтобы вернуть свое имущество он вместе с друзьями 27 июня избил вероятного грабителя до состояния комы.
Инцидент произошел вечером на улице Пожарского. На месте происшествия работали полиция и медики.
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Парень якобы украл мобильный телефон
- Экс-полицейский из Запорожья обвинил парня в краже своего мобильного телефона стоимостью 20 000 гривен.
- Мужчина разыскал вероятного грабителя и потребовал у него вернуть телефон.
- Получив отказ, бывший полицейский вместе с 2 друзьями, один из которых был в форме ГСЧС, жестоко избили парня.
- Мужчины душили пострадавшего и не реагировали на крики прохожих.
- По информации очевидцев, в результате инцидента парень впал в кому.
Смотрите видео с места события:
Мужчин задержала полиция
Очевидцы избиения рассказали, что во время драки пострадавший таки отдал украденный телефон. На место происшествия вызвали полицию. Правоохранители задержали мужчин, которые били парня. Медики скорой отвезли его в больницу.
По словам врачей, по состоянию на утро 28 июня парень находится в сознании. Харьковские правоохранители пока не прокомментировали этот инцидент.
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Пострадавший якобы украл телефон / Фото "Труха"
Мужчины жестоко били и душили парня / Фото "Труха"
Нападающих задержали / Фото "Труха"
Пострадавший сейчас находится в сознании / Фото "Труха"