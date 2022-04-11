В Харькове оккупанты дистанционно забросили мины замедленного действия: движение перекрыто

Около 1 ночи 11 апреля оккупанты дистанционно забросили на территорию Харькова мину замедленного действия. Боеприпасы имеют таймер и могут взорваться в любой момент.

Отмечается, что мины были заброшены оккупантами в районе Александровского проспекта. Перекрыто движение между бульваром Богдана Хмельницкого и улицей Пожарского.

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Мины замедленного действия в Харькове

Спасатели и полиция Харькова оцепили квартал и пытаются заставить людей не выходить на улицу, чтобы разминировать территорию и обеспечить харьковчанам безопасность.

Журналисты Суспільного, находящиеся неподалеку от места событий, в течение получаса услышали по меньшей мере три взрыва. Подчеркивается, что снаряды взрываются хаотично.

При этом люди все равно пытаются выйти на улицу, хотя мины разбросаны во дворах жилых многоэтажек на проспекте Александровский.

Оккупанты забросили в Харьков мины замедленного действия / Фото Харьков

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