В Харькове крылатая ракета попала в здание горсовета

Харьков находится под вражескими авиадурами. Теперь враг ракетой попал в городской совет.

Пока ничего ни о пострадавших, ни о жертвах не известно. Город находится под мощными обстрелами.

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Взрывы слышны во многих районах города

Также люди сообщают об авианалете в других районах. Враг обстрелял Харьковскую телевышку. Взрывы слышны в большой части города. Местных жителей просят не покидать укрытие, ведь обстрелы не прекращаются.

Снаряд прилетел и во Дворец труда. Теперь во всех постройках вокруг выбило окна.

Накануне враг совершил авиаудар по самой большой площади Украины – площади Свободы. Фактически разрушена Харьковская ОГА, повреждена Филармония, Оперный театр и жилые дома. Есть много погибших и пострадавших.

Смотрите жуткое видео из Харькова:

Как выглядит центр Харькова:

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