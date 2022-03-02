В Харькове крылатая ракета попала в здание горсовета
2 марта 2022 , 13:44Читати новину українською
Источник:фейсбук Романа Семенухи
Харьков находится под вражескими авиадурами. Теперь враг ракетой попал в городской совет.
Пока ничего ни о пострадавших, ни о жертвах не известно. Город находится под мощными обстрелами.
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Взрывы слышны во многих районах города
Также люди сообщают об авианалете в других районах. Враг обстрелял Харьковскую телевышку. Взрывы слышны в большой части города. Местных жителей просят не покидать укрытие, ведь обстрелы не прекращаются.
Снаряд прилетел и во Дворец труда. Теперь во всех постройках вокруг выбило окна.Обратите внимание! Накануне враг совершил авиаудар по самой большой площади Украины – площади Свободы. Фактически разрушена Харьковская ОГА, повреждена Филармония, Оперный театр и жилые дома. Есть много погибших и пострадавших.
Смотрите жуткое видео из Харькова:
Как выглядит центр Харькова:
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