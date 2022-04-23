В Харькове ликвидировали пожар в ТРЦ: возник в результате обстрела российских оккупантов
23 апреля 2022 , 22:55Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Российские оккупанты накануне Пасхи цинично обстреляли украинские города. Одной из целей стал Харьков, где возник пожар в ТРЦ.
Спасатели тушили пожар с обеда. Из-за вражеских обстрелов загорелась крыша и частично помещение на 2 этаже.
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Общая площадь пожара составила около 800 квадратных метров. В 15:20 пожар удалось локализовать и в 18:00 полностью ликвидировать. По предварительным данным жертв и пострадавших нет,
– сообщили в ГСЧС Харьковской области.
К ликвидации огня привлекли 8 единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава ГСЧС.
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