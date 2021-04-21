Вынес 1,6 миллиона: в Харькове вор ограбил пункт обмена валют – фото, видео
В Харькове мужчина напал на работницу обменника. Он ударил ее и угрожал оружием. Вор требовал всю кассу национальной валюты.
Источник:Нацполиция
Ему удалось завладеть 1,6 миллиона гривен и сбежать. Сейчас его разыскивает полиция.
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Что известно о вооруженном нападении
Инцидент произошел вечером 20 апреля на проспекте Героев Сталинграда. О разбойном нападении сообщила работница пункта обмена валют. Вор напал на кассиршу, когда она уже закрывала обменник.
Нападение на обменник в Харькове / Фото Нацполиции
Он ударил ее в лицо и затолкал обратно в комнатку. Там, угрожая пистолетом, требовал отдать деньги.
Неизвестный в Харькове ограбил обменник / Фото Нацполиции
Женщину-кассиршу опросили полицейские, а затем доставили в больницу. Ей оказали помощь и отпустили домой.
Какова ответственность за это преступление
- По факту разбойного нападения правоохранители открыли уголовное производство.
- Сейчас следователи анализируют видео с камер наружного видеонаблюдения и вещественные доказательства.
Следователи изучают вещественные доказательства / Фото Нацполиции
- В полиции ищут свидетелей этого инцидента и самого нападавшего.
- Согласно статье уголовного кодекса ему грозит до 15 лет с конфискацией имущества.
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На камерах видеонаблюдения ограбление выглядело так: видео
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