В Харькове мужчина напал на работницу обменника. Он ударил ее и угрожал оружием. Вор требовал всю кассу национальной валюты.

Ему удалось завладеть 1,6 миллиона гривен и сбежать. Сейчас его разыскивает полиция.

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Что известно о вооруженном нападении

Инцидент произошел вечером 20 апреля на проспекте Героев Сталинграда. О разбойном нападении сообщила работница пункта обмена валют. Вор напал на кассиршу, когда она уже закрывала обменник.



Нападение на обменник в Харькове / Фото Нацполиции

Он ударил ее в лицо и затолкал обратно в комнатку. Там, угрожая пистолетом, требовал отдать деньги.



Неизвестный в Харькове ограбил обменник / Фото Нацполиции

Женщину-кассиршу опросили полицейские, а затем доставили в больницу. Ей оказали помощь и отпустили домой.

Какова ответственность за это преступление

По факту разбойного нападения правоохранители открыли уголовное производство.

Сейчас следователи анализируют видео с камер наружного видеонаблюдения и вещественные доказательства.



Следователи изучают вещественные доказательства / Фото Нацполиции

В полиции ищут свидетелей этого инцидента и самого нападавшего.

Согласно статье уголовного кодекса ему грозит до 15 лет с конфискацией имущества.

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На камерах видеонаблюдения ограбление выглядело так: видео