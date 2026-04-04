Ребенка удалось спасти. Об этом проинформировали в Нацполиции.

Что известно об инциденте?

Вечером четверга, 2 апреля, к правоохранителям обратилась жительница села Пугач. Женщина сообщила, что ее 10-летний племянник поехал кататься на велосипеде, но не вернулся.

К поискам ребенка присоединились полицейские, родные, односельчане, неравнодушные граждане, военные, бойцы подразделения "Хищник", кинологи полиции Ровненской области, спасатели и нацгвардейцы со служебными собаками. Поисковые группы почти сутки прочесывали территорию лесного массива и местного карьера.

В воздух также поднимали дрон – поиски продолжали и ночью, чтобы не терять времени.

Уже на следующий день после исчезновения, 3 апреля, около 18:30, друг парня, Владислав, первым увидел его в карьере и позвал нацгвардейцев, которые были рядом.

Поисково-спасательная операция на Ровненщине

Оказалось, что пятиклассник сорвался с высоты и все это время находился на труднодоступном выступе скалы. По версии родных, мальчик оставил велосипед на тропе и подошел к краю, чтобы посмотреть вниз, но не удержался и упал. Сам он получил травмы и не мог двигаться.

Из-за крутых склонов карьера применить спецтехнику было невозможно, поэтому те, кто присоединились к спасательной операции, образовали живую цепь.

10-летнего парня на Ровненщине удалось вытащить из карьера

Благодаря этому малолетнего осторожно спустили и передали в руки врачей, на это понадобилось полтора часа. В состоянии сознания его госпитализировали, врачи диагностировали переломы таза, руки, плеча и ключицы, ушибы и гематомы.

Несмотря на все, угрозы жизни парня пока нет.

