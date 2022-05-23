В Харькове с начала вторжения спасатели извлекли из-под завалов более 150 тел

С начала полномасштабного вторжения русские военные без сожаления били по Харькову. Спасатели рассказали, что с 24 февраля из-под завалов уже достали более 150 тел.

Об этом во время телемарафона рассказал начальник главного управления ГСЧС в Харьковской области Анатолий Торяник. Он также добавил, что удалось спасти за это время более 250 человек, передает 24 канала.

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Спасатели разобрали завалы на 98 объектах

Торяник отметил, что с начала полномасштабного вторжения спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС разобрали завалы на 98 объектах. Они потерпели разрушения в результате атак российских военных.

К сожалению, из-под завалов изъято более 150 тел погибших. Во время оперативно-спасательных работ наши подразделения спасли более 250 человек .

– сказал Торяник.

В Харькове нет района, который не пострадал бы от рук врага. Но самые большие атаки понесли Северная Салтовка, Пятихатки, поселок Жуковского, Рогань и Горизонты. Это, добавил начальник управления ГСЧС, районы, расположенные недалеко от линии столкновения. Поэтому по ним российские военные могли изготавливать из артиллерии, а не только ракет или авиации.

К сожалению, не обошлось и без жертв среди спасателей. В общей сложности погибли пять человек:

двое спасателей приехали укротить огонь, вспыхнувший в результате обстрела, и попали под очередную атаку врага;

трое саперов;

еще семь саперов получили ранения.

Сейчас много работы именно саперы. По словам Торяника, только в первые дни они получали по 100 – 200 заявок за сутки. А за почти три месяца войны они свыше 4 тысяч раз выезжали на место вызова и обезвредили почти 3 тысячи взрывоопасных предметов, оставленных россиянами.

Торяник добавил, что саперы не успевают выезжать на места происшествия, а также ликвидировать снаряды. А все потому, что у спасателей уже скопилось более 2 тысяч заявок от жителей.

Что касается разрушений, нанесенных российскими военными в Харькове, то они колоссальны. Так, в Северной Салтовке разрушены 70% домов , а также инфраструктуры. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Отметим, что первые обстрелы района российскими войсками начались 25 февраля. А это еще раз доказывает тот факт, что они целенаправленно уничтожали наши города с начала войны.

Еще хуже ситуация в селе Ольховка, которое ВСУ удалось недавно уволить. Там, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, уничтожено 90% домов .

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