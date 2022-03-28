В Харькове не было тихо еще ни дня, начиная с 24 февраля, – мэр Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил информацию по состоянию на 28 марта 2022 года о ситуации в городе.

По его словам, с момента, когда началась война, ни на минуту, ни на один день в Харькове не было тихо. Обстрелы проходят постоянно, как с неба, так и с земли.

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"Хочу вам сказать, что российская армия, целенаправленно, я подчеркиваю, что именно целенаправленно, стреляет по жилым микрорайонам", – сообщил Игорь Терехов.

Он отметил, что это не только отдельные дома, но и полностью жилые микрорайоны города Харькова. Раньше там жили мирные люди, у которых была спокойная жизнь. Однако начиная с 24 февраля, они подвергаются тотальным бомбардировкам.

Сегодня в городе Харькове разрушены 1410 объектов. Из которых 1177 – это жилые многоэтажные дома, в которых жили харьковчане,

– заявил Терехов.

"Если говорить об инфраструктуре города, то 53 детских садика, 69 школ, 15 больниц. Сегодня это результат агрессии России", – добавил городской глава Харькова Игорь Терехов.

Обратите внимание – ситуация в Харькове по состоянию на 27 марта: смотрите видео