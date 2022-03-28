За його словами, з моменту, коли почалася війна, ні на хвилину, ні на один день в місті Харкові не було тихо. Обстріли відбуваються постійно, як з неба, так і з землі.

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"Хочу вам сказати, що російська армія, цілеспрямовано, я підкреслюю, що саме цілеспрямовано, стріляє по жилих мікрорайонах", – повідомив Ігор Терехов.

Він зазначив, що це не тільки окремі будинки, а повністю жилі мікрорайони міста Харкова. Раніше там жили мирні люди, які мали спокійне життя. Проте починаючи з 24 лютого, вони піддаються тотальним бомбардуванням.

Сьогодні у місті Харкові зруйновано 1410 обʼєктів. З яких 1177 – це жилі багатоповерхові будинки, в яких жили харківʼяни,

– заявив Терехов.

"Якщо говорити про інфраструктуру міста, то 53 дитячих садочків, 69 шкіл, 15 лікарень. Сьогодні це результат агресії Росії", – додав міський голова Харкова Ігор Терехов.

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